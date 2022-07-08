شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العقود الآجلة للنفط تسجل ارتفاعاً كبيراً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات أمس الخميس، بعد تراجعه خلال اليومين الماضيين، على خلفية الارتفاع غير المتوقع لمخزون النفط الخام في الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة، تراجعا حادا في مخزون البنزين إلى جانب تراجع سعر الدولار مما عزز سعر النفط.

كما أدى قرار إحدى المحاكم الروسية بوقف تشغيل خط أنابيب نفط "سي.بي.سي" لمدة 30 يوما لأسباب بيئية إلى إثارة القلق بشأن الإمدادات في السوق وهو ما عزز ارتفاع الأسعار.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، في ختام تعاملات أمس الخميس، بمقدار 20ر4 دولار أي بنسبة 3ر4% إلى 73ر102 دولار للبرميل تسليم آب/أغسطس المقبل.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات الأمريكية بمقدار 79ر0 دولار أي بنسبة 3ر14% إلى 297ر6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية تسليم آب/أغسطس المقبل.