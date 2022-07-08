شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات السلع والخدمات الأسترالية بـ 2.337 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الاقتصاد الأسترالي ارتفاعاً في الفائض التجاري بقيمة 2.717 مليار دولار أسترالي ليسجل 15.965 مليار دولار أسترالي في شهر مايو 2022م الماضي.

وأوضح مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان أن صادرات السلع والخدمات الأسترالية ارتفعت بقيمة 5.054 مليارات أسترالي إلى 58.402 مليار دولار أسترالي، وكذلك ارتفعت واردات السلع والخدمات الأسترالية بقيمة 2.337 مليار دولار أسترالي إلى 42.437 مليار دولار أسترالي.