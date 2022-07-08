شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع عن أدنى مستوياته منذ 20 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - منح تراجع طفيف في قيمة الدولار بعض الانتعاش لليورو، مما سمح له بالارتفاع عن أدنى مستوياته منذ عقدين، والذي وصل إليه هذا الأسبوع بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيج مخاوف الركود. وتمكنت الأصول المحفوفة بالمخاطر، ومن بينها اليورو، من تحقيق مكاسب تدريجية، أمس، حيث يتعامل المستثمرون بحذر مع ارتفاع مخاطر الركود والتوقف المؤقت المحتمل في إجراءات رفع أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو 0.2 % إلى 1.02 بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ عقدين عند 1.01615 الأربعاء.وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية 0.2 % إلى 106.88، مبتعدًا عن الذروة التي سجلها الأربعاء عند 107.27، وهو مستوى لم تشهده السوق منذ أواخر عام 2002.

وصعدت العملات المرتبطة بالسلع مدعومة بارتفاع أسعار النحاس.

وعاد بعض المستثمرين إلى السوق، أمس الخميس، بعدما أدى تصاعد مخاوف الركود إلى انخفاض النحاس إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من 20 شهرًا.