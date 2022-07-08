شكرا لقرائتكم خبر عن حراك تجاري ووفرة بالمعروض في أسواق تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد الأسواق والمتاجر ومراكز التسوق بمنطقة تبوك وفرة بالمعروض وتنوعا بالأصناف، بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك.

ويحرص أهالي منطقة تبوك من المواطنين والمقيمين على الاستعداد لإظهار الفرح بعيد الأضحى المبارك، والابتهاج به منذ وقت مبكر إحياء لهذه الشعيرة.

وتشهد الأسواق والمتاجر ومراكز التسوق بالمنطقة وفرة بالمعروض وتنوعا بالأصناف مواكبة لهذه المناسبة بعرض وإبراز ما لديها من سلع وبضائع وأصناف تختص بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

وواكبت وكالة الأنباء السعودية الحراك التجاري بالمنطقة وقامت بجولة على أسواق الحلويات والعطور والإكسسوارات، وسط وجود عدد من الجهات الرقابية.