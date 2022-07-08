الاقتصاد

7 طرق إلكترونية لإبلاغ قراءات عدادات المياه.. أولها تطبيق قراءتى

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القاهرة - سامية سيد - دعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين الإبلاغ عن قراءات عدادات المياه، حيث اتاحت الخدمة للمواطنين خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، للتيسير على المواطنين من خلال:-

 

1- تطبيق قراءتي، عبر الرابط المتاح مجانا لأنظمة الأندرويد من خلال الرابط التالى

2- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة https://www.hcww.com.eg/

3- الموقع الإلكترونى للبوابة التجارية الالكترونية https://ecp.hcww.com.eg/

4- الاتصال بالخط الساخن 125.

5- عن طريق سيارات خدمة العملاء المتنقلة.

6- مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة.

7- إبلاغ المحصلين بالقراءة، لتسجيلها علي ماكينة الـ pos اثناء تحصيل الفاتورة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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