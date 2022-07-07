شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب 0.2% مسجلاً ​​​​​​​1739.70 دولار للأوقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة للذهب ارتفاعا طفيفا، في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد تراجع مطرد خلال الأيام الماضية، في ظل تراجع الدولار بدرجة ما.

في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الأسهم في الأسواق العالمية، في ظل تراجع طفيف للمخاوف من معدلات التضخم، وهو ما حد من ارتفاع المعدن الأصفر.

وتراجع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، اليوم، إلى 71ر106 نقطة في التعاملات الأوروبية، قبل أن يستعيد عافيته ويسجل 15ر107 نقطة بارتفاع طفيف عن مستواه أمس.

في الوقت نفسه، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بعد إعلان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون استقالته، عقب موجة استقالات غير مسبوقة من جانب وزراء حكومته خلال اليومين الماضيين.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 20ر3 دولار أي بنسبة 2ر0%، تقريبا إلى 70ر1739 دولار للأوقية تسليم آب/أغسطس المقبل بعد أن كان قد ارتفع خلال التعاملات حتى 20ر1748 دولار للأوقية.

وصعد سعر الفضة بمقدار 029ر0 دولار إلى 188ر19 دولار للأوقية تسليم أيلول/سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بمقدار 1640ر0 دولار إلى 5720ر3 دولار للرطل تسليم أيلول/سبتمبر المقبل.

وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم تراجع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال أيار/مايو الماضي إلى 5ر85 مليار دولار مقابل 1ر87 مليار دولار خلال نيسان/أبريل الماضي.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، أن الصادرات زادت خلال أيار/مايو الماضي بنسبة 2ر1% شهريا، أي بمقدار 3 مليارات دولار إلى 9ر255 مليار دولار، في حين زادت الواردات إلى 4ر341 مليار دولار خلال أيار/مايو مقابل 5ر339 مليار دولار خلال الشهر السابق.