شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الغاز في أوروبا تقترب من أطول ارتفاع خلال 9 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعها، لتقترب من تسجيل أطول فترة ارتفاع مطرد خلال أكثر من 9 شهور، على خلفية تزايد المخاوف من نقص الإمدادات القادمة من روسيا.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي، وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية، بنسبة 9% في بداية التعاملات ليستمر ارتفاعه لليوم السابع على التوالي، بعد أن كان السعر قد ارتفع بنحو الضعف خلال الشهر الماضي.

كما أدت أزمة إمدادات الغاز إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في أوروبا لمستويات قياسية، بعد أن قلصت روسيا كميات الغاز التي تضخها إلى أوروبا لأسباب عديدة، وهو ما يشير إلى أن أوروبا قد تواجه صعوبة شديدة في توفير احتياجاتها من الطاقة للتدفئة والإضاءة خلال الشتاء المقبل.

واستقرت شحنات الغاز الطبيعي الروسي من روسيا إلى أوروبا عبر خط نورد ستريم اليوم الخميس عند مستوى 40% من الطاقة التشغيلية للخط، في حين تم استئناف ضخ الغاز من ألمانيا إلى بولندا عبر خط يامال-أوروبا، بعد يومين من التوقف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن إمدادات الغاز القادمة إلى ألمانيا عبر خط نورد ستريم، أكبر خطوط نقل الغاز الروسي إلى أوروبا حاليا، ستكون اليوم نحو 3ر29 جيجاوات/ساعة، وهو نفس معدل التدفقات أمس، بحسب بيانات حجز طاقة النقل عبر الخط. وتقدر الطاقة التشغيلية المعتادة للخط بنحو 73 جيجاوات/ساعة.

ومن المقرر وقف تشغيل الخط نهائيا خلال الفترة من 11 إلى 21 تموز/يوليو الحالي لإجراء أعمال الصيانة السنوية.

ومع اقتراب تعاملات اليوم الخميس، من نهايتها ارتفع سعر الغاز الهولندي، بنسبة 3ر7% إلى 50ر183 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهر المقبل، وذلك في حوالي الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم في أمسترادم، وارتفع سعر الغاز في تعاملات لندن بنسبة 12%.