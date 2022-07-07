أخبار البورصة اليوم الخميس 7-7-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 7-7-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 597.688 مليار جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ تعليم لخدمات الإدارة، الألومنيوم العربية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

البورصة تربح 3.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 597.688 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 395.4 مليون ورقة مالية بقيمة 547.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.3 ألف عملية لعدد 189 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.43%، والعرب على 5.69% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.03 مليون جنيه، 803.2 ألف جنيه، 38.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.09%، ليغلق عند مستوى 8764 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1585 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 10731 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 3543 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 1693 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 2484 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1203 نقطة.

وصعدت أسهم 86 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 22 شركة، ولم تتغير مستويات 81 شركة.

بنك الشركة المصرفية العربية

وأعلنت البورصة المصرية، تقدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون دولار إلى 350 مليون دولار، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 150 مليون دولار إلى 157.5 مليون دولار بزيادة قدرها 7.5 مليون دولار بإصدار عدد 750 ألف سهم (توزع كأسهم مجانية على مساهمي البنك ) بقيمة اسمية قدرها 10 دولار للسهم الواحد والزيادة ممولة من حصة المساهمين في توزيعات أرباح عام 2019، وأن المستندات المقدمة من البنك جاري فحصها ودراستها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

كما أعلنت عن تقدم شركة مجموعة عامر القابضة -عامر جروب، بمستندات قيد تخفيض رأس مالها المصدر من 1.003 مليار جنيه إلى 902.8 مليون جنيه بتخفيض قدره 100.3 مليون جنيه، عن طريق إعدام أسهم خزينة بعدد 100.3 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1 جنيه للسهم الواحد، والمستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.

أسهم خزينة

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، السويدي إليكتريك، دلتا للإنشاء والتعمير، شراء الأولى 650 سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.14%، والثانية 2.25 مليون سهم، والثالثة 1.7 ملين سهم، لتصل نسبة 0.0788% من رأسمال الشركة، شراء الرابعة 20 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 7.563%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، المشروعات الصناعية والهندسية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 28 ألف سهم، 210 ألف سهم، 81 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، عبور لاند للصناعات الغذائية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 90 ألف سهم، 168 ألف سهم، 76 ألف سهم، 484 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، عبور لاند للصناعات الغذائية، حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال 65.7 ألف سهم، 70 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 163 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

العرفة القابضة

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة العرفة القابضة للاستثمارات، صافي مبيعات مجمعة بلغت 57.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 لتضاعف حجم المبيعات مقارنة بـ28.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وبلغت صافي خسائر المجمعة بعد الضريبة 5.4 مليون دولار مقارنة بصافي خسائر بلغت 9.9 مليون دولار، نتيجة خسائر غير تشغيلية وغير متكررة ناتجة عن فروق تقييم أرصدة بالعملة المحلية بقيمة 9.5 مليون دولار نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه.

باكين

قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، إن شركة سايباد للاستثمار الصناعي، شركة مساهمة مصرية، تقدمت بعرض شراء غير ملزم للاستحواذ على نسبة 100% من رأس مال شركة باكين مخصومًا منها عدد الأسهم اللازمة لاستمرار قيد شركة باكين في البورصة المصرية، بسعر لسهم باكين يتراوح ما بين 16-16.5 جنيه (السعر المبدئي للسهم) بنسبة زيادة تتراوح ما بين 14.1% و17.7% من سعر إغلاق تداول أسهم الشركة بجلسة الأربعاء.

السويدي إليكتريك

قالت شركة السويدي إليكتريك، إن شركتها التابعة شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع (المملوكة بنسبة 99.8%) بالشراكة مع الشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية (ايرتراك)- وشركة الغرابلي للأعمال الهندسية (جيكو)، قد وقعوا عقدًا لتنفيذ أعمال تجديدات الخطوط الطوالي وأحواش المحطات (تجديد 110 كم+ عدد 133 مفتاح) بقيمة إجمالية للمشروع حوالي 1.17 مليار جنيه، وتبلغ نسبة شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع حوالي 484 مليون جنيه، وسيتم تنفيذ العقد خلال فترة 24 شهرًا من تاريخ توقيع العقود.