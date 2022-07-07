شكرا لقرائتكم خبر عن العمري: توفير طاقة كهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة في الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - جاهزية المنظومة الكهربائية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة

أكد المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج، على جاهزية المنظومة الكهربائية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، واكتمال خطة الشركة التشغيلية الكهربائية لحج هذا العام 1443ه، مشدداً على أن الشركة – كدأبها كل عام - تهدف إلى تقديم أعلى مستوى من الموثوقية للخدمة الكهربائية، سواء فيما يخص كفاءة الخدمة نفسها أو أداء كوادرها الفنية، وذلك وفقاً لبرامج السلامة التي تطبقها الشركة في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة، سعياً لتوفير أقصى سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضح المشرف العام على خطة الحج بالشركة السعودية للكهرباء أن المرحلة الأولى من الخُطة التشغيلية لحج هذا العام بدأ تنفيذها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة منذ نهاية حج العام الماضي بعد عقد عدد من ورش العمل مع منظومة الطاقة بإشراف وقيادة سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان وذلك لدارسة مؤشرات خطة العام الماضي والعمل على وضع مؤشرات تحسينية لحج هذا العام والبحث عن فرص التحسن في جوده الخدمة، ونتج عن ذلك اعتماد حزمة من مشاريع التعزيز، وإضافة مصادر احتياطية في الشبكة العامة، حيث تم البدء في تنفيذها خلال فترة وجيزة.

وبتوجيه من سموه الكريم، تم تنفيذ تجربتين شاملتين في المشاعر المقدسة لاختبار كفاءة الشبكة الكهربائية وجاهزيتها لموسم حج هذا العام وذلك لمحاكاة الأحمال الفعلية لموسم الحج، حيث تم إجراء التجربة الأولى في 24 من شهر ذي القعدة، والتجربة الثانية في 3 من شهر ذي الحجة، مما كان له الأثر الكبير في التأكد من موثوقية أداء الشبكة الكهربائية والوقوف على الاستعداد الجيد لمنظومة الطاقة.

وكشف المشرف العام على خطة الحج أن عدد المشاريع الجديدة وصلت إلى نحو 46 مشروعاً بقيمة إجمالية تتجاوز3.285 مليار ريال، حيث سيتم من خلالها توفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة، ومصادر تغذية احتياطية، وفقاً لخطط بديلة تم إعدادها مُسبقاً، تحسباً لأي طوارئ محتملة تتعلق بموثوقية الخدمة الكهربائية في جميع المواقع طيلة موسم الحج.

وأوضح العمري إنه تمت إضافة 772 محطة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيادة السعات المضافة إلى 5.640 (م.ف.أ)، فيما بلغ إجمالي أطوال الشبكات المضافة أكثر من 929 (كلم) في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ومن هذا المنطلق نفذت فرق الصيانة في «السعودية للكهرباء»، منذ وقت مبكر برامج الصيانة لعناصر الشبكة الكهربائية لضمان سلامة واستمرارية الخدمة الكهربائية، حيث تم عمل صيانة ل18 محطة نقل و2,717 محطة توزيع و4,452 كبينة توزيع.