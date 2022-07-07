شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول ينعى الدكتور محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الأوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بخالص التعازي إلى دولة نيجيريا الشقيقة ولمنظمة الأوبك في وفاة الدكتور محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الأوبك.

وقال: فقد كان للدكتور باركيندو دوراً محورياً في تعزيز استقرار الأسواق العالمية خلال رئاسته لمنظمة الأوبك، ونجح في مواجهة العديد من التحديات التي عصفت بقطاع الطاقة والاقتصاد العالمي.

وأضاف: وقد شرفت بصداقة الدكتور باركيندو علي مدار السنوات الماضية، وكان محباً لمصر وداعماً للنجاحات التي حققها قطاع البترول المصري.

داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان.