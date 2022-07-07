شكرا لقرائتكم خبر عن مورنينج ستار: السعودية تدعم ازدهار قطاع إعادة تدوير المعادن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * هذا المشروع هو الخطوة الأولى نحو إطلاق مركز صناعي فائق يهدف إلى دعم تطوير واختبار وإنتاج المواد المعاد تدويرها في المنطقة

أكدت صحيفة «مورنينج ستار» العالمية أهمية الشراكة بين شركتي «شل» وأرامكو السعودية في مصنع لإعادة تدوير المعادن في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة، مما يعطي دفعة كبيرة للقطاع الإستراتيجي ويدعم ازدهاره.

وقالت الصحيفة، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «وقعت شل صفقة مع أرامكو السعودية لبناء وتشغيل مجمع استصلاح المعادن بالتعاون مع الشركة المتحدة التابعة لمجموعة الجميح، والذي سيكون واحدا من أكبر مصانع المنطقة والعالم في هذا القطاع.

وتستثمر الشركة المتحدة على وجه الخصوص في أصول التصنيع لدعم تطوير الصناعات التحويلية المتقدمة».

ومن المقرر أن تكون الصفقة هي المرحلة الأولية للمصنع، مع معالجة مركز الفاناديوم من محطة جازان المتكاملة للدورة الغازية المتكاملة المرخصة من شل.

ومن هناك، سيتم بناء مركز للبحث والتطوير لاختبار محفز ترقية المخلفات، ثم بطارية ليثيوم فاناديوم ومصنع لإنتاج إلكتروليت الفاناديوم.

وبشكل جماعي، من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى تطوير سوق لبطاريات تدفق الأكسدة والاختزال من الفاناديوم في المملكة.

من جانبه، قال آندي غوس، رئيس شركة «شل كاتاليستس آند تكنولوجيز»: «سيساهم التزام أرامكو في تحقيق هدف المملكة الصافي صفر 2060، مع زيادة استدامة البنية التحتية للطاقة الحالية في المنطقة مع الحد من إنتاج مواد النفايات. وبعيدا عن إعادة تدوير المعادن، فإن هذا المشروع هو الخطوة الأولى نحو إطلاق مركز صناعي فائق يهدف إلى دعم تطوير واختبار وإنتاج المواد المعاد تدويرها في المنطقة».