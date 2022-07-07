شكرا لقرائتكم خبر عن كاوا نيوز: المملكة تدعم منظومة النقل الأخضر المستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * الركاب سيتمكنون من الاستمتاع برحلة مريحة ونظيفة بيئيا في سيارات القطار الحديثة والتكنولوجية

أكد موقع «كاوا نيوز» العالمي أن محافظة العلا حريصة على جذب مزيد من السائحين وفي الوقت نفسه مراعاة الاتجاهات البيئية المستدامة، حيث تعمل على إطلاق منظومة متكاملة للنقل الأخضر، تعمل بالكهرباء وتوفر الطاقة وتستوعب أكبر عدد ممكن من المستخدمين، وكان أحدث محطات تلك المنظومة الإعلان عن مشروع القطار الصديق للبيئة بداخلها.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن خطط تفصيلية لتطوير مشروع قطار يغطي معالم الموقع. ويمثل خط القطار هذا فرصة للهيئة الملكية لمحافظة العلا لإظهار التزامها بتصميم البنية التحتية الصديقة للبيئة، مما يجعل العلا وجهة سياحية طبيعية فريدة من نوعها».

وسيتبع خط القطار مسارا يربط بين المواقع الأثرية في العلا والمناطق الحضرية والبنية التحتية للمواصلات. يمتد ترام العلا، بسرعة قصوى تبلغ 50 كم/ ساعة، على مسافة تزيد على 50 كم بمجرد الانتهاء من مرحلتي الإنشاء. وستمتد المرحلة الأولى من المشروع من محطة العلا الحجاز المركزية التاريخية إلى الحجر، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. فيما سيتم تشغيل الخط الثاني جنوب المحافظة إلى المطار الدولي.

وأضاف الموقع: «سيسهل قطار العلا زيارة المدينة ومحيطها، ودعم تطوير السياحة المستدامة في المنطقة، وسيعكس الخط الجديد تاريخ العلا الحديث كنقطة توقف مهمة للحجاج وأيضا كوجهة طبيعية وثقافية غنية».

وسيتم بناء نظام القطار الجديد الذي يربط العلا وضواحيها بالتعاون مع شركة النقل الدولية «سيسترا»، والتي ستكون مسؤولة عن تكامل الأنظمة وتصميم عربات السكك الحديدية. سيتمكن الركاب من الاستمتاع برحلة مريحة ونظيفة بيئيا في سيارات القطار الحديثة والتكنولوجية.

وستكون البنية التحتية، المصممة للزوار والمقيمين على حد سواء، حلا منخفض الكربون للنقل العام، كما سيتم تصميم كل محطة كمحور لخدمات النقل البديلة مثل الدراجات والمركبات الكهربائية.

واختتم الموقع بقوله: «في الواقع، تهدف هذه المبادرة أيضا إلى تقليل اعتماد السكان على السيارات الشخصية والحافلات التي تعمل بالبنزين، إذ تركز المملكة على تطوير خيارات النقل التي تقلل من حركة المرور في البلاد، مع زيادة الاتصال والاستدامة».