ذا ترافيل: «جبل عكمة» نموذج فريد يجمع بين الثقافة والتاريخ

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الدمام - شريف احمد - * «جبل عكمة المميز للغاية يخطف الأنظار بفضل النقوش المحفورة فيه، التي أبهرت الناس على مستوى العالم».

سلط موقع «ذا ترافيل» العالمي، المهتم بأخبار السياحة والمعالم الأثرية حول العالم، الضوء على الأهمية التراثية لمنطقة جبل عكمة العلا، مشبهاً إياه بالمكتبة المفتوحة العامرة بالكنوز، والنموذج الفريد الذي يجمع بين الثقافة والتاريخ.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «العلا، وهي مدينة قديمة في شمال غرب المملكة بشبه الجزيرة العربية، تحظى بمكانة بارزة بسبب أهميتها التاريخية والثقافية، وهي مليئة بالعديد من العجائب الأثرية، ولا سيما جبل عكمة».

وأضاف: «وادي العلا مقسم إلى مناطق عديدة منها جبل عكمة المميز للغاية، الذي يخطف الأنظار بفضل النقوش المميزة فيه، التي أبهرت الناس على مستوى العالم. كما أن هناك العديد من الحقائق الأخرى المدهشة حول وادي العلا وكذلك جبل عكمة والتي يجب على المرء معرفتها قبل زيارته للمنطقة».

وأردف: «تعتبر العلا واحدة من أقدم المدن، وقد أطلق عليها اسم تحفة العالم لأنها تبرز التاريخ على جدرانها والنقوش المخفية في الأخاديد. إن جمال الصحاري غير المنزعج ومجموعة من المغامرات بالإضافة إلى المعالم التاريخية تحول وادي العلا إلى وجهة سفر مرغوبة للغاية».

وفي زيارة السائحين لوادي العلا، يمكن استكشاف جبل عكمة في منطقة الحجر، وهو أول موقع تراثي لليونسكو في المملكة حتى الوصول إلى مسار الواحة.

وأوضح الموقع أن المنطقة تمتلك تراثاً غير مستكشَف يبلغ عمره 200 ألف عام، وهي بالفعل متحف للمقابر المحفوظة والآثار والنقوش والتكوينات الصخرية الضخمة والكثبان الرملية، وهي أرض الحضارات القديمة التي تحتوي على عجائب طبيعية وعجائب من صنع الإنسان.

ويعد جبل عكمة كنزا قديما مخفيا عبر وادي العلا، حيث يقع على بعد خمسة كيلومترات شمال المحافظة. ويمكن هنا تتبع التاريخ البشري من العصر الحجري القديم وحتى العصر البرونزي وكذلك المستوطنات الرومانية والإسلامية.

أيضاً، فالمنطقة مشبعة بآلاف النقوش وتقع في مدينة دادان القديمة، والمكان بارز بسبب النقوش التي يعتقد أنها مكتوبة بلغات مثل الآرامية، الدادانية، الثمودية، المينائية، والنبطية. ولا يزال السبب وراء هذه النقوش المحفورة غير معروف، على الرغم من أنها تنقل الموضوعات المختلفة والتاريخ الصاخب لهذه المنطقة. وتعكس نظرة فاحصة على النقوش التفصيلية سلسلة الطقوس الدينية والقوانين المحلية وعدد قليل من الشخصيات البشرية وكذلك الحيوانات والأنشطة اليومية في ذلك الوقت مثل الصيد والرعي والزراعة، جنباً إلى جنب مع الأدوات الزراعية وأسلحة الصيد والآلات الموسيقية.

وفي الأساس، تصور النقوش الحياة في ذلك الوقت. نظراً لأن دادان لعبت دوراً مهماً في طريق التجارة في الماضي، فإن تتبع التاريخ بالأسماء على النقوش مثل الوصية.

ختاماً، هناك العديد من المنحوتات على هذه الصخور التي تشير إلى حضارة الأنباط، حيث كان أهل هذه المنطقة قديماً يتجمعون للاحتفال أو لصنع القرار السياسي فيما يشبه مجلس الأمة. وقال الموقع: «إنها منطقة رائعة بكل ما فيها، وزيارتها ضرورية لأي سائح بالمملكة».