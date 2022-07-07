شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: إتاحة 138 خدمة عبر منصة مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن إطلاق منصة مصر الرقمية تبعت برسالة للمواطن أن الدولة بكافة أجهزتها ووزارتها بقيادة رئيس الجمهورية، حريصة علي أن تقدم للمواطن خدمات حكومية ميسرة ومحوكمة ترتكز علي احدث التقنيات الرقمية.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، بقصر السلطان حسين، أن المنصة تتيح 138 خدمة حكومية وخلال هذا العام سيتم إطلاق المزيد من الخدمات تدريجيا، مسجل عليها أكثر من 5 مليون مواطن، ونتوقع مع الاطلاق الرسمي لها وإطلاق حملة للتوعية أن يزيد عدد مستخدميها بشكل كبير، مؤكدا حرص الدولة علي تقديم الخدمات الحكومية للمواطن المصري بشكل سهل وميسر يليق به ويوفر وقته ويعمل علي راحته.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق أمس "منصة مصر الرقمية" بشكل رسمي.

ومصر الرقمية تتكون من موقع لتسهيل الوصول للخدمات الحكومية على المواطنين المصريين.

يتم استخدامها عبر إنشاء حساب على مصر الرقمية مجانى، وكذلك بعض الخدمات الأخرى، ويمكنك معرفة رسوم أى خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على "الشروط والأحكام" الموجودة فى بداية كل خدمة، علماً بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى.

وهناك طرق مختلفة للوصول إلى الخدمات، وهى كالتالى: يمكنك البحث عن الخدمة المطلوبة باستخدام خاصية البحث الموجودة دائمًا على اليسار أعلى الموقع، يوجد خدمات مقترحة فى الصفحة الرئيسية يتم اقتراحها عليك بناءً على استخدامك للموقع، إن لم تجد الخدمة المطلوبة عن طريق الطرق السابقة، استخدم دليل الخدمات وتصفّح حسب الفئة.