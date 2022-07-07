شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات مكتب شئون الحج السياحى تتابع بدء تصعيد الحجاج وتسكينهم بالمخيمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات مكتب شئون الحج السياحي المصري المتواجدة في مكة، برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، عن كثب تصعيد حجاج السياحة إلى المشاعر المقدسة بعرفات ومنى وإجراءات تسكينهم بالمخيمات، حيث بدأ، اليوم، التصعيد لعرفات.

ومن جانبها، أشارت سامية سامي إلى ضرورة الدفع باللجان الميدانية الخاصة ببعثة الوزارة الرسمية المتواجدة بمكة المكرمة تحت إشراف وائل حفني مدير عام التفتيش على شركات السياحة وسيد خاطر مدير عام السياحة الدينية للتأكد من قيام جميع شركات السياحة بتصعيد حجاجها إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأكبر في الحج.

وأكدت على أنه سيتم توزيع أعضاء البعثة على جميع المخيمات المتواجد بها حجاج السياحة والتواجد بالقرب منها بعرفات ومنى لمتابعتهم عن قرب والاطمئنان عليهم أولاً بأول وتذليل أي عقبات قد تواجههم والعمل على راحتهم وتوفير سبل الرعاية لهم.

هذا وقد قام، أمس، أعضاء مكتب شئون الحج السياحي، بتفقد مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى والتأكد من جاهزيتها وتوفير كافة الاحتياجات للحجاج لكل من المستوى الاقتصادي ومستوى الخمس نجوم، حيث أكد مسئولو مكاتب الطوافة على حرصهم على توفير كافة سبل الراحة والرعاية للحجاج.