شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: إنشاء 30 مركزا للإبداع الرقمى بتكلفة 4.2 مليار جنيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم تطوير قصر السلطان حسين كامل ليصبح مركزًا للإبداع الرقمي، ليجمع ما بين روعة التاريخ وإشراق المستقبل ووعوده، حيث بني القصر عام 1908 بواسطة المهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل، ليقيم فيه الأمير حسين كامل الذي اعتلى عرش مصر عام 1914 بعد وفاته ظل قرينته السلطانة ملك تقطن في القصر حتى وفاتها عام 1956، ليتحول إلى مدرسة لسنوات طويلة، قبل أن يتم إغلاقه.

أضاف "طلعت"، في تصريحات صحفية، بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بمنطقة مصر الجديدة، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسلمت القصر عام 2019 من وزارة قطاع الأعمال العام- المالكة له-وبدأت في ترميمه لاستعادة رونقه على أحدث وأنسب سبل الترميم، تحت إشراف وزارة الآثار، وتم افتتاحه أمس بتشريف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ليستقبل الشباب الذين جاءوا في رحلة الإبداع وريادة الأعمال.

وتابع وزير الاتصالات، أنه من المخطط أن يتم إقامة مركز إبداع مصر الرقمية بكل محافظة بتكلفة استثمارية 4.2 مليار جنيه لعدد 30 مركزًا، تم إنشاء 11 مركزًا حتى الآن.

وافتتح أمس، الرئيس عبدالفتاح السيسي، مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بالقاهرة، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية "مصر الرقمية".