شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب في العقود الفورية بنسبة 3% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار بشكل طفيف وإقبال بعض المستثمرين على الشراء بعد جلستين من الخسائر الفادحة التي هوت بالأسعار إلى ما دون المستوى المهم البالغ 1800 دولار.

وزاد الذهب في العقود الفورية 0.3 بالمئة إلى 1742.63 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1057 بتوقيت جرينتش.

وانخفض المعدن النفيس بأكثر من 300 دولار منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة في مارس للسيطرة على التضخم الجامح، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد ثابتة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.741.20 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان "هناك انتعاش متواضع (في الذهب) بعد انخفاض كبير مع دخول صائدي الصفقات إلى السوق.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة بعد اقترابه من أعلى مستوى في 20 عاما في الجلسة السابقة.