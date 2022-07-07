شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل غرفة عمليات بالغرفة التجارية بالجيزة لمتابعة الشكاوى خلال عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة عن تشكيل أول غرفة عمليات بالغرفة لمتابعة منتسبى الغرفة من التجار أثناء فترة عيد الأضحى المبارك للعمل على حل مشاكلهم وتسهيل حركة العمل طوال أيام العيد لضمان الانتظام فى تأدية الخدمات المطلوبة للمواطنيين وذلك من خلال الأرقام التالية ( 37765644- 01090005275 ) مؤكدا على التواصل المستمر مع غرفة عمليات وزارة التموين وعمليات محافظة الجيزة ومديرية التموين، ضمن مجموعة عمل هدفها الأول خدمة المواطنيين وحل مشاكل التجار والمخابز لضمان تقديم الخدمات المطلوبة أثناء أيام عيد الأضحى.

وأشاد رئيس تجارية الجيزة بالدور المبذول من وزارة التموين ومديرية تموين الجيزة وسرعة التحرك لحل كل المعوقات التى تواجه عمل المخابز والبقالات والمنافذ التموينية.

وأشار إمبابى إلى استمرار عمل المخابز والمنافذ التموينية لصرف الخبز البلدى والسلع التموينية للمواطنين بانتظام طوال أيام عيد الأضحى وأن شعبتى المخابز والبقالة تبذل جهود كبيرة للمحافظة على انتظام أداء الخدمات فى كافة المناسبات وتعملان على تقديم منتجات وسلع بالجودة والأسعار والمواصفات المقررة.

وأكد رئيس تجارية الجيزة على توافر كافة اللحوم الحية والطازجة والمبردة والمجمدة بكافة بمعرض مبادرة دعم بشارع فيصل لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والمسلى والدواجن والفول والبقوليات بأنواعها، وذلك حتى يوم وقفة عرفات.

ويتقدم المحاسب محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بالتهنئة لكافة أبناء الشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على كافة المصريين بالخير واليمن والبركات.