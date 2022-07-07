شكرا لقرائتكم خبر عن "تطوير مصر" تعلن أسماء الفائزين بالجولة الخامسة من مسابقة تطوير مصر للابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقديم دعم مالى قيمته 450 ألف جنيه مصرى إلى جانب الدعم الفنى

د. شلبى: نحن نحرص على تقديم الدعم والتوجيه لأصحاب الأفكار المبتكرة لتحويلها الي مشروعات يمكن تطبيقها على ارض الواقع وتتماشى مع الاتجاه الحالى للدولة وتساهم في تقدم الاقتصاد الوطني."

د. انيس: "تتميز نسخة هذا العام بإضافة مسارات جديدة للمسابقة منها مسار الترفيه والعناية بالصحة والذي أصبح ركيزة أساسية في الحلول المبتكرة العالمية خاصة منذ جائحة كورونا "

أعلنت شركة تطوير مصر -إحدى كبرى الشركات العقارية الرائدة- أسماء الفائزين بالجولة الخامسة من مسابقة تطوير مصر للابتكار التي تنظمها شركة Innovety في The Greek Campus، وذلك خلال الحفل الختامي للمسابقة والذي أقيم بحضور نخبة من الاقتصاديين ورواد الأعمال.

وفاز بالمركز الأول بمسار الشركات الناشئة شركة NOTCH n CO بالجائزة الكبرى وقيمتها 250 ألف جنيه لابتكارها خدمة تقنية الذكاء الاصطناعي للرد على عملاء شركات العقارات، والسيارات، والصحة، والمطاعم، وحلت شركة Kennah بالمركز الثاني وفازت بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه لابتكارها خدمة تأجير وحدات سكنية مفروشة لمدد قصيرة، وفي المسار الفردي، فاز مهند صلاح، وسارة عبد العظيم بجائزة قيمتها الإجمالية 100 ألف جنيه، لابتكار الأول فكرة منتج HydroPal وهي عبارة عن زجاجات مياه ذكية قابلة للطي، والثانية لابتكار منتج BB Materials، وهو منتج لمواد البناء المستدامة.

وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم تضم مجموعة من خبراء في مجال الاقتصاد وريادة الأعمال في مصر، وتساهم اللجنة في اختيار الفائزين من خلال مشاركتهم بخبراتهم السابقة في مجال تشجيع ومساندة رواد الأعمال، وتضم اللجنة كلًا من رافح صالح شريك مؤسس في Cubit Venture، عمرو العبد العضو المنتدب لشركة Endeavor مصر واستشاري في البنك الدولي، أحمد منصور ، رئيس BD and Venture Building ، Plug & Play

قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، "نفتخر ان مسابقة تطوير مصر للابتكار أصبحت إحدى أهم المنصات التي تستقبل مئات الأفكار الإبداعية سنوياً، فنحن نحرص على تقديم الدعم والتوجيه لأصحاب هذه الأفكار المبتكرة لتحويلها الي مشروعات يمكن تطبيقها على ارض الواقع وتتماشي مع الاتجاه الحالي للدولة وتساهم في تقدم الاقتصاد الوطني."

وأضاف "نحرص على تطوير المسابقة بشكل مستمر سواء عن طريق تطوير المحتوى أو الدخول في شراكات من شأنها أن تساهم بشكل فعال في إتاحة فرص النمو والازدهار لدعم العقول المبتكرة. وقمنا هذا العام بتوقيع شراكة استراتيجية مع جوائز ريادة الأعمال في مصر Egypt Entrepreneur Awards EEA لثلاث سنوات لدعم عملية الابتكار بكافة مراحلها، حيث يأتي دور تطوير مصر من خلال مسابقة تطوير مصر للابتكار الموجهة للشباب المبتكرين في المراحل الأولي، ودور EEA لتلبي المراحل اللاحقة من الابتكار التي تستهدف رواد الأعمال الأكثر تطوراً ونضجا. وتابع:" لقد حرصنا على أن يكون هناك استفادة متبادلة بين المسابقتين حيث أتحنا الفرصة للفائزين في النسخ السابقة من مسابقة تطوير مصر للابتكار بعرض مشروعاتهم خلال الفعاليات المختلفة ل EEA، كما استعنا بخبرات "ياسين عبد الغفار" -أحد الفائزين في EEA العام الماضي- في تقديم الدعم والمساندة للمتسابقين خلال إحدى مراحل التصفيات الأخيرة من مسابقة تطوير مصر للابتكار".

ومن جانبه قال د. مهاب أنيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Innovety " :"يشرفنا الشراكة مع تطوير مصر للعام الثاني علي التوالي في تنظيم مسابقة تطوير مصر للابتكار، وتتميز نسخة هذا العام بإضافة مسارات جديدة للمسابقة منها مسار الترفيه والعناية بالصحة ، والذي أصبح ركيزة أساسية في الحلول المبتكرة العالمية خاصة منذ جائحة كورونا".

ووجه أنيس"، الشكر لجميع الشركاء سواء كانوا جامعات أو مساحات عمل مشتركة أو مسرعات أو الحاضنات لجهودهم المضنية التي ساهمت في زيادة أعداد المشاركين بمسابقة تطوير مصر للابتكار والذي تجاوزوا 600 متقدم، قدموا حلولًا مبتكرة جديدة مقسمة بالتساوي علي المسارات الثلاث الرئيسية لهذا العام.

فيما أعرب المتسابقين عن سعادتهم للمشاركة بمسابقة تطوير مصر للابتكار، بعد النجاحات الضخمة التي حققتها خلال السنوات الماضية حتى أصبحت واحدة من كبرى المنصات التي تستقبل الأفكار الريادية، كما أعربوا عن تقديرهم لجهود القائمين على المسابقة في توفير فرص تدريبية وتوجيه المشاركين لتطوير أفكارهم ومساندتهم في تنفيذها سواء بدعم فني أو مادي.

وشهد الحفل الختامي للمسابقة جلسة نقاشية ضمت كلاً من رامي خورشيد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ساكنين، محمد ناجي، الرئيس التنفيذي لشركة MQR Spaces، وهنا فهمي، أخصائية نفسية مجتمعية ومؤسسة مشارك بـThe Community Hub، وأدار الجلسة طارق طه رئيس مركز التكنولوجيا المالية والإبداع بالبنك المركزي المصري.

تقام مسابقة تطوير مصر للابتكار بشكل سنوي بهدف إتاحة الفرصة للشباب لابتكار وتطوير حلول تساهم في إحداث طفرة في القطاع العقاري المصري، وذلك في ضوء استراتيجية تطوير مصر التي تهدف إلى دعم ريادة الأعمال والابتكار كركائز أساسية لبرامجها المجتمعية، إيمانًا منها بالقيمة التي تكمن في ذلك، كونهم عاملان أساسيان لخلق مستقبل أفضل وهم أحد القيم التي تقوم عليها الشركة. ويأتي ذلك تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030 لتمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة ودعم دور ريادة الأعمال بهدف تنمية الاقتصاد الوطني.

ووفرت المسابقة للمتقدمين عدد من التدريبات وفرص التوجيه التي ساعدتهم على تطوير حلولهم من الزوايا التقنية والتجارية على حد سواء، ونجحت المسابقة منذ إطلاقها عام 2017 في جذب الآلاف من الأفكار الشابة وتقديم المساندة والدعم للعديد منها بهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية في إنشاء مشروعات تُلبي احتياجات السوق العقاري المصري.

وشجعت النسخة الحالية من المسابقة المتقدمين على تقديم حلولًا لبناء مجتمعات مستدامة وذكية وسعيدة، من خلال 3 مسارات مختلفة وهم؛ حلول مستدامة بيئية، حلول ذكية للمعيشة، حلول ترفيهية وعافية مبتكرة تساهم في بناء مجتمع سعيد، واستقبلت أكثر من 610 متقدمًا بمشروعات متنوعة في مجالات تكنولوجيا البناء ومواد البناء، وإدارة المياه والنفايات، وتقديم مفاهيم جديدة للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية؛ إضافة إلى أدوات الميكنة والتكنولوجيا المساعدة والمشروعات التي تساهم في التطور المجتمعي.

نبذة عن شركة تطوير مصر

تأسست شركة تطوير مصر عام 2014 وهي شركة تطوير عقاري مصرية مساهمة يعتمد نموذج أعمالها على التكامل الرأسي لكافة المجالات العقارية ورؤية طموحة لخلق مجتمعات ذكية ومستدامة وسعيدة. قائمة علي الابتكار، والاستدامة، والجودة العالية، وخلق قيمة مضافة لعملائها والسوق العقاري المصري، تطور الشركة حالياً 4 مشروعات كبرى في مراحل تطوير وتخطيط متنوعة هي: مشروع "المونت جلالة" الحائز على جوائز متميزة ويقام على مساحة تصل لحوالي 545 فدان، ومشروع فوكا باي في الساحل الشمالي على مساحة 220 فدان ، و"مشروع بلومفيلدز" وهو مشروع سكني متعدد الاستخدامات في مستقبل سيتي ويُقام على مساحة 415 فدان ويتضمن 90 فدان مخصص ليصبح منطقة تعليمية، وأحدث مشروعاتها "دي باي" وهو مشروع سياحي ترفيهي يقام علي مساحة 200 فدان بمنطقة الساحل الشمالي.

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