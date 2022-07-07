شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.67% بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.67% ليصل إلى مستوى 8814 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 1595 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 10804 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 3558 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 1692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.44% ليصل إلى مستوى 2489 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 3509 نقطة.

وأعلنت البورصة المصرية، تقدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 200 مليون دولار إلى 350 مليون دولار، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر من 150 مليون دولار إلى 157.5 مليون دولار بزيادة قدرها 7.5 مليون دولار بإصدار عدد 750 ألف سهم (توزع كأسهم مجانية على مساهمي البنك ) بقيمة اسمية قدرها 10 دولار للسهم الواحد والزيادة ممولة من حصة المساهمين في توزيعات أرباح عام 2019، وأن المستندات المقدمة من البنك جاري فحصها ودراستها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

كما أعلنت عن تقدم شركة مجموعة عامر القابضة -عامر جروب، بمستندات قيد تخفيض رأس مالها المصدر من 1.003 مليار جنيه إلى 902.8 مليون جنيه بتخفيض قدره 100.3 مليون جنيه، عن طريق إعدام أسهم خزينة بعدد 100.3 مليون سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 1 جنيه للسهم الواحد، والمستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، السويدي إليكتريك، دلتا للإنشاء والتعمير، شراء الأولى 650 سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.14%، والثانية 2.25 مليون سهم، والثالثة 1.7 ملين سهم، لتصل نسبة 0.0788% من رأسمال الشركة، شراء الرابعة 20 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 7.563%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، المشروعات الصناعية والهندسية، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 28 ألف سهم، 210 ألف سهم، 81 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، عبور لاند للصناعات الغذائية، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 90 ألف سهم، 168 ألف سهم، 76 ألف سهم، 484 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، عبور لاند للصناعات الغذائية، حديد عز، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال 65.7 ألف سهم، 70 ألف سهم، 4 آلاف سهم، 163 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة العرفة القابضة للاستثمارات، صافي مبيعات مجمعة بلغت 57.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 لتضاعف حجم المبيعات مقارنة بـ28.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وبلغت صافي خسائر المجمعة بعد الضريبة 5.4 مليون دولار مقارنة بصافي خسائر بلغت 9.9 مليون دولار، نتيجة خسائر غير تشغيلية وغير متكررة ناتجة عن فروق تقييم أرصدة بالعملة المحلية بقيمة 9.5 مليون دولار نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه.

من جهة أخرى قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، إن شركة سايباد للاستثمار الصناعي، شركة مساهمة مصرية، تقدمت بعرض شراء غير ملزم للاستحواذ على نسبة 100% من رأس مال شركة باكين مخصومًا منها عدد الأسهم اللازمة لاستمرار قيد شركة باكين في البورصة المصرية، بسعر لسهم باكين يتراوح ما بين 16-16.5 جنيه (السعر المبدئي للسهم) بنسبة زيادة تتراوح ما بين 14.1% و17.7% من سعر إغلاق تداول أسهم الشركة بجلسة الأربعاء.

في سياق آخر قالت شركة السويدي إليكتريك، إن شركتها التابعة شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع (المملوكة بنسبة 99.8%) بالشراكة مع الشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية (ايرتراك)- وشركة الغرابلي للأعمال الهندسية (جيكو)، قد وقعوا عقدًا لتنفيذ أعمال تجديدات الخطوط الطوالي وأحواش المحطات (تجديد 110 كم+ عدد 133 مفتاح) بقيمة إجمالية للمشروع حوالي 1.17 مليار جنيه، وتبلغ نسبة شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع حوالي 484 مليون جنيه، وسيتم تنفيذ العقد خلال فترة 24 شهرًا من تاريخ توقيع العقود.