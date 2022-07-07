شكرا لقرائتكم خبر عن «قلل المصروف».. نصائح لترشيد الطاقة خلال موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم المركز السعودي لكفاءة الطاقة، عدة نصائح مهمة في ترشيد الطاقة خلال موسم الحج، ولعل في مقدمتها حساسات الحركة داخل الفنادق والشقق والخيام، من خلال إطفاء الإنارة تلقائياً عند عدم الحاجة إليها.

وأوضح أن تقسيم مفتاح الإنارة للمبات يساهم في ترشيد الطاقة وتقليل استهلاكها، وذلك لعديد من الأسباب ترجع على أهمية التقسيم ولعل في مقدمتها هو إطفاء اللمبة التي لا حاجة لها، بحيث لو كان هناك عده لمبات بمفتاح واحد سيكون هناك خيار للمستهلك واحد هو فتح جميع اللمبات حتى لو لم تكن لها حاجة.

وأشار إلى أنه لو كان هناك تقسيم لمفاتيح الإنارة سيتم استخدام ما يحتاجة المستهلك بعدد اللمبات بتحديد عبر مقسم المفاتيح في المكان، وهذا الإجراء يساهم في عمليه الترشيد وتقليل حجم المصروف الاستهلاكي للكهرباء شهرياً.