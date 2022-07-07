سعر الدولار اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - بلغ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم، الخميس الموافق 7-7-2022، نحو 18.82 جنيه للشراء و18.92 جنيه للبيع في البنك المركزي.

وبلغ سعر الدولار نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيها للبيع في بنوك فيصل الإسلامي، والمصرف المتحد، والبنك الأهلي المصري، وقناة السويس، والتجاري الدولي CIB.

وبلغ سعر الدولار نحو 18.84 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع في بنوك الوطني الأهلي QNB، وكريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.85 جنيه للشراء و18.91 جنيه للبيع في بنوك العقاري المصري العربي والإسكندرية والأهلي المتحد.

العملات البلاستيكية

قرر البنك المركزي المصري طرح فئة العشرة جنيهات من العملات البلاستيكية (بوليمر) والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.