شكرا لقرائتكم خبر عن أوروجواى ترفع سعر الفائدة إلى 9.75% مع ارتفاع التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع البنك المركزى في أوروجواى BCU سعر الفائدة على السياسة النقدية بمقدار 0.5% لتصل إلى 9.75% وهى زيادة غير متوقعة، قائلا إنه يتم الالتزام بالسياسة النقدية .

وأكد البنك المركزى في أوروجواى في اجتماع لجنة السياسة النقدية يتم تقييم السيناريو الدولى الحالي وتواصل البنوك المركزية سياسة نقدية انكماشية أكثر مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر، وفقا لصحيفة "الاسبانيول" الإسبانية .

وأوضحت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزى أنه " في أوروجواي ، تظل توقعات التضخم متباينة، في الوقت الذى يتعافى النشاط الاقتصادي بسبب الاستهلاك الداخلي والنشاط السياحي والطلب الخارجي والمشاريع الاستثمارية الكبيرة، مع توقعات بنمو بطئ في الاقتصاد.

ويتراكم التضخم في أوروجواى بارتفاع ملحوظ ووصل إلى 9.29% في نهاية يونيو ، وتتوقع حكومة الرئيس لويس لاكال بو نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 4.80٪ بعد تسجيل زيادة بنسبة 4.4٪ في عام 2021.

ويتوقع محللين الاقتصاديين الذين شملهم المسح الشهري للبنك المركزي الأوروجوياني يتوقعون وصول معدل التضخم بنهاية العام المقبل إلى 7.2%، في حين كانوا يتوقعون في الشهر الماضي وصوله إلى 7% فقط.

وزاد متوسط معدل التضخم خلال الـ24 شهرا المقبلة إلى 6.95% مقابل 6.83% خلال الشهر السابق.