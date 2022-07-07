شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة الحكومة لضبط أسعار السلع منذ بداية الحرب الأوكرانية فى 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل الدولة خلال الفترة القادمة على إنشاء شوادر كبيرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة، وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الأمر الذي يخلق وفرا أكبر ومعروضا أضخم من السلع، مما يسهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية والأساسية، وكذلك يجرى التوسع في إنشاء المعارض المختلفة في المناطق الأكبر من حيث عدد السكان، خاصة خلال مواسم معينة مثل معارض أهلا رمضان وأهلا مدار ومعارض الأعياد مثل مولد النبي وغيرها، وهي بمثابة منهج عملت عليه الدولة في الفترة الأخيرة مع حدوث موجة تضخم عالمي.