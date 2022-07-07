شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل فائض في الحساب الجاري في مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الجنوبية فائضًا في الحساب الجاري في مايو، تحولا من تسجيل عجز الشهر السابق، لكن الفائض لا يزال أقل بكثير مقارنة بالعام الماضي، حيث ظلت فواتير الاستيراد مرتفعة وسط ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وفقا لما أظهرته بيانات البنك المركزي اليوم الخميس. وبلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 3.86 مليارات دولار أمريكي في مايو، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا.

ويمثل هذا تحولا مقارنة بالشهر السابق عندما سجلت كوريا الجنوبية عجزًا في الحساب الجاري قدره 80 مليون دولار -وهو أول عجز منذ أبريل 2020- يرجع جزئيًا إلى عوامل تقع لمرة واحدة مثل مدفوعات الأرباح الموسعة في الخارج. وأظهرت البيانات أن فائض مايو لا يزال أقل بكثير من العام السابق عندما سجلت البلاد فائضا قدره 10.41 مليارات دولار. يُعزى الانكماش السنوي إلى زيادة فواتير الاستيراد الناتجة عن قفزة في أسعار النفط والسلع الأساسية الأخرى التي تستوردها كوريا من الخارج.