شكرا لقرائتكم خبر عن 309 مليار جنيه حجم الإنفاق الحكومى على قطاع الخدمات الشبابية والثقافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة لقطاع الخدمات الشبابية والثقافية ما يزيد عن 309مليار جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع الخدمات الشبابية والثقافية خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 164% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014)

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 24 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 49.3 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 105%، وتجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع الخدمات الشبابية والثقافية خلال ذات الفترة حوالي 21 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 95%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع من 737.5 مليون جنيه عام 13/2014 إلى 2.9 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 293%.

وتضمن تقرير وزارة التخطيط أهم البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها في مجال الشباب والرياضة حيث تم إنشاء 4050 ملعبًا خماسيًا وقانونيًا، كما تم تطوير وإنشاء 8 مدن شبابية وإنشاء وتطوير 30 من مراكز الابتكار الشبابي والتعلم ومنتديات الشباب والمعسكرات الكشفية، وتطوير وإنشاء 253 مركز شباب و96 حمام سباحة، كما تم تطوير وإنشاء 14 استاد رياضي، و13 ناديًا رياضيًا، و17 صالة مغطاة، ووحدتين للطب الرياضي، و4 أندية لمتحدي الإعاقة، كما بلغ إجمالي البطولات التي تم تمثيل مصر بها ما يقرب من 280 بطولة (قارية – عالمية – دولية) فيما بلغ عدد الميداليات ما يزيد عن 3500 ميدالية، وكان أبرز هذه البطولات بطولة العالم للإسكواش عام 2014 وبطولة الأمم الإفريقية للكرة الطائرة عام 2015، بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2019 ، وكأس العالم لكرة اليد عام 2021.