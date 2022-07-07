شكرا لقرائتكم خبر عن 29 % تراجعا في التمويل العقاري للأفراد خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد من شركات التمويل في مايو الماضي بنسبة 29 % مسجلا 148 مليون ريال، مقابل 211 مليون ريال في أبريل 2022.

وقالت النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي «ساما»، إن إجمالي العقود بلغ 142 عقدا في شهر مايو مقابل 241 عقدا في شهر أبريل الماضي، لافتة إلى أن التمويل العقاري السكني يتوزع على الفيلات بنحو 63 مليون ريال في شهر مايو مقابل 112 مليونا في شهر أبريل، والشقق بقيمة 62 مليون ريال مقابل 92 مليون ريال، والأراضي بقيمة 24 مليون ريال مقابل 6 ملايين في فترة المقارنة.

وأوضحت أن إجمالي القروض العقارية من شركات التمويل بلغ 25.957 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 25.627 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي، مشيرة إلى أن القروض العقارية تشمل تمويل الأفراد بنحو 22.159 مليار ريال، مقابل 22.1 مليار ريال، إضافة إلى تمويل الشركات بنحو 3.797 مليار ريال، مقابل 3.626 مليار ريال في فترة المقارنة.

وذكرت النشرة أن القروض من شركات التمويل بلغت 71.102 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 68.115 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2021، إذ تشمل التمويل العقاري بنحو 22.160 مليار ريال، في الربع الأول، مقابل 22.2 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي، إضافة إلى التمويل العقاري التجاري بنحو 4.475 مليار ريال، مقابل 4.305 مليار ريال، في فترة المركبات، كما تشمل تمويل المركبات بنحو 18.757 مليار ريال، مقارنة بـ 18.477 مليار ريال، فضلا عن تمويل بطاقات الائتمان بقيمة 883 مليار ريال، مقابل 795 مليون ريال في فترة المقارنة.

وأوضح أن القروض من شركات التمويل تشمل أيضا التمويل الشخصي بقيمة 16.288 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ14.492 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2021، إلى جانب قروض أخرى بقيمة 8.538 مليار ريال، مقابل 8.43 مليار ريال في فترة المقارنة.