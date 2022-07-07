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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الصندوق الزراعي نظم بالتعاون مع غرفة تبوك ورشة عمل بعنوان «دعم وتشجيع القطاع الزراعي والتعاوني»، بحضور عدد من المزارعين وأعضاء الجمعيات التعاونية والمستثمرين في القطاع الزراعي.

وقدمت إدارة تطوير الأعمال بالصندوق، عرضا عن دور الصندوق في تمويل المشاريع الزراعية في منطقة تبوك، وحجم التمويل المقدم بالمنطقة في مختلف القطاعات الزراعية.

وسلطت الورشة الضوء على دور صندوق التنمية الزراعية في تمويل المشاريع الزراعية في مختلف مناطق المملكة، وفي دعم العمل التعاوني عبر تمويل الجمعيات التعاونية، وفي تطوير وزيادة الإنتاج وكفاءة القطاع الزراعي من خلال دعم استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع الزراعية.