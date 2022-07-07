شكرا لقرائتكم خبر زيادة إيداعات حساب المواطن لـ3.1 مليارات في يوليو .. ومتوسط دعم الأسرة يقفز 80% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قفز دعم حساب المواطن لشهر يوليو 2022، بنسبة 72.2% ليصل إلى 3.1 مليارات ريال مقارنة مع 1.8 مليار ريال، وهو المعدل الذي استقر عليه خلال الأشهر الأربعة الماضية (مارس ـ يونيو).

كما قفز متوسط دعم الأسرة الواحدة بنسبة 79.85%، ليصل إلى 1919 ريالا مقابل 1067 ريالا في الأشهر السابقة.

ويأتي ذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ 8 مليارات ريال حتى نهاية 2022.

وأوضح مدير عام التواصل للبرنامج عبدالله الهاجري، أنه تم إيداع مخصص دعم يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 56، مبينا أن إجمالي الدعم 3.1 مليار ريال، بزيادة قاربت 73% مقارنة بالدفعات السابقة.

وبلغ عدد المستفيدين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 123 مليار ريال منها 1.07 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وأكد الهاجري أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1919 ريالا مقارنة بمتوسط دعم الدفعة السابقة البالغ 1067 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق 116 ألف مستفيد، مشكلين 6% من الإجمالي.

وأشار بأن 80% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالا مقارنة بالدفعة السابقة 417 ريالا.

ودعا المواطنين الراغبين بالتسجيل التقديم من خلال البوابة الالكترونية، منوها بأن المتقدمين المكتملة طلباتهم قبل 16 يوليو، ستتم دراسة أهليتهم واستحقاقهم لدفعة أغسطس2022.