شكرا لقرائتكم خبر 7400 جولة لرصد أسعار السلع التموينية خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفيذا لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان في الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تواصل وزارة التجارة جهودها الميدانية المكثفة في جميع مناطق المملكة لمتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار لحماية وحفظ حقوق المستهلكين.

ونفذت الفرق الرقابية خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 7400 عملية رصد لأسعار السلع التموينية بمختلف مناطق المملكة، مؤكدة مواجهة أي حالة تلاعب أو غش للمستهلك بحزم.

وتهدف الجولات الرقابية المكثفة للرقابة على الأسعار والمتابعة الدائمة لوفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك، وتقوم الوزارة بمتابعة دقيقة لـ 217 سلعة تموينية أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع مناطق المملكة عبر نظام الكتروني ومقارنتها بأسعار دول الجوار، ومتابعة أي مؤثرات على العرض والطلب.

وتشمل جولات «التجارة» المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة، حيث يتم ضبط أي ممارسات تجارية مخالفة، وإيقاع العقوبات النظامية على كل من يثبت تورطه في غش أو تضليل المستهلك.

وتؤكد الوزارة أن المستهلك شريك في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، وتدعو عموم المستهلكين بعدم التردد في الإبلاغ عند رصدهم أي حالة تلاعب في الأسعار من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق «بلاغ تجاري».

الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة

نفذت + 7400 عملية رصد للأسعار

خلال 24 ساعة الماضية

تشمل متابعة 217 سلعة تموينية أساسية

أهداف الجولات الرقابية المكثفة على الأسعار







متابعة وفرة المنتجات



ضمان تعدد موردي المنتجات



توافر المنتجات البديلة



متابعة أي مؤثرات على العرض والطلب



ضبط أي ممارسات تجارية مخالفة



معاقبة المتورط في غش أو تضليل المستهلك



تشمل الجولات: