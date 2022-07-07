شكرا لقرائتكم خبر 7400 جولة لرصد أسعار السلع التموينية خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونفذت الفرق الرقابية خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 7400 عملية رصد لأسعار السلع التموينية بمختلف مناطق المملكة، مؤكدة مواجهة أي حالة تلاعب أو غش للمستهلك بحزم.وتهدف الجولات الرقابية المكثفة للرقابة على الأسعار والمتابعة الدائمة لوفرة المنتجات وضمان تعدد مورديها، وتوافر المنتجات البديلة لخلق منافسة حرة لمصلحة المستهلك، وتقوم الوزارة بمتابعة دقيقة لـ 217 سلعة تموينية أساسية من خلال رصد أسعارها في جميع مناطق المملكة عبر نظام الكتروني ومقارنتها بأسعار دول الجوار، ومتابعة أي مؤثرات على العرض والطلب.
وتشمل جولات «التجارة» المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة، حيث يتم ضبط أي ممارسات تجارية مخالفة، وإيقاع العقوبات النظامية على كل من يثبت تورطه في غش أو تضليل المستهلك.
وتؤكد الوزارة أن المستهلك شريك في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، وتدعو عموم المستهلكين بعدم التردد في الإبلاغ عند رصدهم أي حالة تلاعب في الأسعار من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق «بلاغ تجاري».
الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة
نفذت + 7400 عملية رصد للأسعار
خلال 24 ساعة الماضية
تشمل متابعة 217 سلعة تموينية أساسية
أهداف الجولات الرقابية المكثفة على الأسعار
- متابعة وفرة المنتجات
- ضمان تعدد موردي المنتجات
- توافر المنتجات البديلة
- متابعة أي مؤثرات على العرض والطلب
- ضبط أي ممارسات تجارية مخالفة
- معاقبة المتورط في غش أو تضليل المستهلك
تشمل الجولات:
- المنشآت التجارية
- الأسواق
- منافذ البيع
كانت هذه تفاصيل خبر 7400 جولة لرصد أسعار السلع التموينية خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.