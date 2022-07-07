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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جمعية حماية المستهلك حصلت على الشهادة العالمية في نظام إدارة الجودة «الأيزو ISO 9001 -2015»، نظيرا تحقيقها المتطلبات والمواصفات. وسلمت الشهادة من قبل شركة الرياض للجودة العالمية (RiQ) والمعتمدة من المنظمة الدولية للمعايير. وجاء تحقيق الجمعية للجائزة تعزيزًا لمكانتها وتأكيدا لالتزامها بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في مختلف المجالات والتي تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة عالميا، بما يتواكب مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية وينعكس إيجابيا على كافة أعمالها وأنشطتها، كما يعزز موثوقيتها ومكانتها على المستويين المحلي والإقليمي. وجاء تحقيق الجمعية للجائزة تعزيزًا لمكانتها وتأكيدا لالتزامها بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير في مختلف المجالات والتي تتوافق مع معايير الجودة المعتمدة عالميا، بما يتواكب مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية وينعكس إيجابيا على كافة أعمالها وأنشطتها، كما يعزز موثوقيتها ومكانتها على المستويين المحلي والإقليمي.

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