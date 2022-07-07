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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 70 % زيادة في صادرات الجزائر من المحروقات خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 21.5 مليار دولار، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة المحروقات «سوناطراك» المملوكة للدولة الجزائرية.
وتوقع حكار، في تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي، أن تحقق «سوناطراك» إيرادات بـ 50 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز بنهاية عام 2022، مقابل 35 مليار دولار في 2021.من جهة أخرى، قال حكار، للصحفيين خلال زيارة له لولاية مستغانم غربي الجزائر، إن قرار مراجعة أسعار الغاز سيكون مع جميع المتعاملين مع سوناطراك، مبرزا ارتفاع أحجام تصدير الغاز عبر خط الأنابيب لإيطاليا مقارنة بإسبانيا.
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