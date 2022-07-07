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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات دعت العموم إلى تقديم مرئياتهم حول تنظيمات استخدام الطيف الترددي لخدمة هواة اللاسلكي، حيث تضمنت التنظيمات تحديد ترددات إضافية لخدمة هواة اللاسلكي وتنظيم ترخيصها واستخدامها. ويأتي نشر التنظيمات استئنافا لجهود الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي (2020-2025)، وتمكين الاستخدامات المختلفة للطيف الترددي من خلال مبادرة تطوير السياسات والإجراءات التنظيمية، بهدف تمكين مجتمع هواة اللاسلكي بالمملكة، وتنظيم استخدام الطيف الترددي بما يحقق الاستخدام الأمثل له. وتعد هواية اللاسلكي وسيلة للتواصل بين الهواة باستخدام أجهزة الراديو اللاسلكية، وتتعدد استخداماتها في التدريب والتواصل بين الشعوب، كما تستخدم في البحث والإنقاذ وإجراء التجارب والأبحاث من قبل الأفراد المهتمين بالتقنيات اللاسلكية. وتعد هواية اللاسلكي وسيلة للتواصل بين الهواة باستخدام أجهزة الراديو اللاسلكية، وتتعدد استخداماتها في التدريب والتواصل بين الشعوب، كما تستخدم في البحث والإنقاذ وإجراء التجارب والأبحاث من قبل الأفراد المهتمين بالتقنيات اللاسلكية.

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