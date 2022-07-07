شكرا لقرائتكم خبر «المتقدمة» توقع اتفاقيات تسهيلات بـ6.1 مليارات لتمويل إنشاء 3 مصانع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة، التابعة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، اتفاقيات تسهيلات إسلامية مختلفة مع جهات تمويل متحالفة بقيمة إجمالية بلغت 6.1 مليارات ريال.

وأوضحت المتقدمة للبتروكيماويات في بيان على «تداول»، أن الاتفاقيات جاءت لتمويل إنشاء 3 مصانع في مدينة الجبيل الصناعية هي: مصنع معالجة غاز البروبان (لإنتاج البروبيلين) ومصنع معالجة البروبيلين (لإنتاج البولي بروبيلين) ومصنع إنتاج الآيسوبروبانول.

وذكرت أن جهات التمويل التي شاركت في التسهيلات ضمت: مصرف الإنماء، شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، البنك العربي الوطني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية، بنك البلاد، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، البنك السعودي البريطاني، البنك الأهلي السعودي.

وأشارت إلى أنه سيتم تسديد التسهيلات الأساسية والاحتياطية على 22 قسطا بشكل نصف سنوي غير متساو بداية من 31 مايو 2025 حتى 30 نوفمبر 2035، بينما سيتم تسديد تسهيلات المرابحة التجسيرية وضريبة القيمة المضافة في موعد أقصاه 31 مايو 2026.

وبينت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل تمثلت في تعهد خدمة ديون حتى 250 مليون دولار من قبل المتقدمة ورهن أسهم جميع مساهمي الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة.

وذكرت أن اتفاقيات التسهيلات تستخدم لغرض تمويل إنشاء مصانع معالجة غاز البروبان ومعالجة البروبيلين والآيسوبروبانول بطاقة تصميمية لإنتاج 843 ألف طن سنويا من البروبيلين و800 ألف طن سنويا من مادة البولي بروبيلين و70 ألف طن سنويا لإنتاج الآيسوبروبانول.