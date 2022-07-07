«البحري» تطرح صكوكا مقومة بالريال بقيمة 3.9 مليارات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» من طرح صكوك مقومة بالريال السعودي من خلال طرح خاص بقيمة 3.9 مليارات ريال، وتسويتها بتاريخ 06 /12 /1443 (05 /07 /2022م).

وأوضحت الشركة أن العدد الإجمالي للصكوك 3.9 آلاف (بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار)، بقيمة اسمية للصك تبلغ مليون ريال.

وأشارت إلى أن عائد الصك معدل الفائدة السائد بين البنوك السعودية لمدة 6 أشهر (سايبور) + 1.20% كما هو مفصل في نشرة الإصدار فيما يتعلق بالصكوك، وبمدة استحقاق للصك 7 سنوات.

وذكرت أنه يمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المحدد في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار فيما يتعلق بالصكوك.

وعينت الشركة إتش إس بي سي السعودية المنسق الرئيسي، كما عينت الراجحي المالية وإتش إس بي سي السعودية وشركة الأهلي المالية مديري الطرح المشتركين.

وأشارت الشركة إلى أنه لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك. وستعلن لمساهميها عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.

طرح صكوك:

نوع الإصدار: صكوك مقومة بالريال السعودي من خلال طرح خاص

قيمة الطرح: 3.9 مليارات ريال

العدد الإجمالي: 3900 صك

القيمة الاسمية: مليون ريال

عائد الصك: معدل الفائدة السائد بين البنوك السعودية لمدة 6 أشهر (سايبور) + 1.20%

مدة الاستحقاق: 7 سنوات

شروط أحقية الاسترداد: يتم استرداد الصكوك في تاريخ الاستحقاق، ويمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المحدد في حالات معينة