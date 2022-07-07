شكرا لقرائتكم خبر تايسون الأمريكية تستحوذ على حصص في شركتين مملوكتين لـ «التنمية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة التنمية الغذائية «التنمية» صفقة وافقت بموجبها شركة تايسون العالمية القابضة الأمريكية، والمملوكة بالكامل من قبل شركة تايسون للأغذية، المدرجة في بورصة نيويورك، على الاستحواذ على حصة ملكية في الشركات التابعة للشركة، وهما شركة التنمية الزراعية وشركة تصنيع الأغذية الممتازة، مقابل 70 مليون دولار ( 262.6 مليون ريال ).

وأوضحت التنمية في بيان لها، أن ملكية الشركة ستكون بعد الصفقة 85% في شركة التنمية الزراعية و40% في شركة تصنيع الأغذية الممتازة. وأشارت إلى أنها ستعلن عن أي تطورات أخرى تتعلق بهذه الصفقة في الوقت المناسب.

وأفادت بأنه سيتم بيع 15% من حصة الشركة في شركة التنمية الزراعية (المملوكة بالكامل للشركة)، وبيع 60% من حصة الشركة في شركة تصنيع الأغذية الممتازة (المملوكة بالكامل للشركة) لشركة تايسون. ومن المتوقع إتمام الصفقة فور الانتهاء من استيفاء الشروط المتعارف عليها لإتمام مثل هذه الصفقات بما في ذلك ضوابط الاندماج المطلوبة والحصول على الموافقات النظامية الخاصة بذلك. وفور إتمام الصفقة، سيقوم الشركاء بإبرام اتفاقية شركاء فيما يتعلق بملكية وإدارة وتشغيل كل من شركة تصنيع الأغذية الممتازة وشركة التنمية الزراعية.

وذكرت أنه تم تقديم الاستشارات ذات الصلة للشركة عن طريق شركة إيرنست أند يونغ بصفتهم المستشار المالي لهذه الاتفاقية، بالإضافة إلى مكتب بيكر ماكنزي كمستشارين قانونيين.

وتوفر هذه الصفقة شراكة استراتيجية وقاعدة أساس للمرحلة التالية من النمو للتنمية من خلال الاستفادة من سجل شركة تايسون الحافل وخبراتها العالمية في القطاع، لدفع عجلة الابتكار في إنتاج وبيع وتوزيع الدواجن الطازجة ومنتجات التصنيع الأخرى، محليا وعالميا.

وتتماشى الصفقة أيضا مع أجندة الشركة للتوسع الاستراتيجي وسينتج عنها مضاعفة قدرة الشركة الإنتاجية لمنتجات التصنيع الأخرى مع تمكين الشركة من طرح منتجات حلال جديدة للأسواق العالمية مما يعزز التنوع في محفظة المنتجات للشركة.