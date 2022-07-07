شكرا لقرائتكم خبر الغيص أمينا عاما لأوبك خلفا للراحل محمد باركيندو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تولى الكويتي هيثم الغيص منصب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط ‏(أوبك) خلفا للراحل محمد باركيندو الذي توفي مساء الثلاثاء الماضي.

وكان من المقرر أن يتولى الغيص منصبه الجديد في أغسطس حسب قرار المنظمة في اجتماعها خلال يناير الماضي، بعد انتهاء فترة ولاية باركيندو الذي شغل المنصب لفترتين منذ 2016.

والغيص هو ممثل سابق في «أوبك»، وعمل منذ 1993 في مؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية ميلي كياري، أمس الأربعاء، وفاة الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو. وقال كياري على تويتر: فقدنا المحترم محمد سنوسي باركيندو، موضحا أن الوفاة حدثت في نحو الـ11 مساء الثلاثاء. وأضاف أن الوفاة خسارة كبيرة لأسرته المباشرة والمجلس الوطني للبترول وبلدنا نيجيريا، وأوبك ومجتمع الطاقة العالمي.

وأشار كياري إلى أن باركيندو، توفي بعد ساعات من لقائه الرئيس النيجيري محمد بخاري، وإلقائه الخطاب الرئيسي في قمة للطاقة في أبوجا.

وقال باركيندو في الخطاب «إن قطاع النفط والغاز محاصر بسبب ضعف الاستثمار على مدى أعوام، بحسب وكالة رويترز».

وكان باركيندو (63 عاما) في الأسابيع الأخيرة من ولايته التي استمرت 6 سنوات على رأس أوبك، حيث ترأس أمانتها العامة في فيينا. وقد عاد إلى أبوجا استعدادا لما بعد مهمته في أوبك.

وأشرف باركيندو على واحدة من أكثر الفترات تعقيدا في تاريخ المنظمة، بدءا من إنشاء تحالف أوبك+ بعد أشهر فقط من تعيينه في صيف 2016. وشهد ذلك دخول المجموعة في شراكة لم يكن من الممكن تصورها في السابق مع غير الأعضاء مثل روسيا.

وانخرط باركيندو في فورة من الدبلوماسية للجمع بين منتجي النفط، والتقى شخصيا بالقادة بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشهدت فترة ولايته سلسلة من تخفيضات الإنتاج التي تهدف للحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية، وبلغت ذروتها في تقليص غير مسبوق خلال جائحة كوفيد-19 في 2020.