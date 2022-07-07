الاقتصاد

6 محظورات يجب على الموظف الحكومى تجنبها.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة محظورات يجب على الموظف الحكومى تجنبها وهى كالتالى..

 

1-مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.

 

2- التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص . 

 

3- عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات

 

4- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته . 

 

5- إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو تلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة 

 

6- الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأته الإضرار بواجبات وظيفته.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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