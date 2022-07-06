شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد يعلن توقعاته لاقتصاد 2023.. ركود أم نمو؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن توقعات الاقتصاد العالمي "ساءت كثيرا" منذ أبريل الماضي، وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل في ظل المخاطر الضخمة القائمة.

وقالت جورجيفا لـ"رويترز" إن الصندوق سيخفض خلال الأسابيع المقبلة توقعاته لنمو نسبته 3.6% في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام، مضيفة أن الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية.

ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر يوليو الجاري بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من 1% في أبريل.

وكان الاقتصاد العالمي قد حقق نموا في العام الماضي 2021 معدله 6.1%.