أخبار البورصة اليوم الأربعاء 6-7-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 6-7-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 734 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 593.804 مليار جنيه.





إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، جي بي أوتو.





البورصة تربح 734 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 734 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 593.804 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 345.3 مليون ورقة مالية بقيمة 486 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.9 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.87%، والعرب على 4.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.47%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 168.3 ألف جنيه، 1.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 8670 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1575 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 10651 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3508 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1669 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2454 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3481 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 32 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.

العروبة للسمسرة

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، نقل تداول أسهم شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية إلى القائمة "د" اعتبارا من بداية جلسة تداول اليوم الأربعاء، في ضوء البيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية والمتضمن إجراء تفتيش على شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية ورصد العديد من المخالفات لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وانتهاء رأي الهيئة إلى عرض تلك المخالفات على مجلس إدارة الهيئة طبقا لأحكام المادة 31 من قانون سوق راس المال رقم (95) لسنة 1992 لاتخاذ أياً من التدابير الواردة بأحكام هذه المادة.





أسهم خزينةأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مجموعة مستشفيات كليوباترا، المصرية لخدمات النقل والتجارة (ايجيترانس) شراء الأولى 200 سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.12%، والثانية مليون سهم، والثالثة 250 ألف سهم، ليصل الإجمالي 236.8 ألف سهم.

أعلنت شركة السويدي إليكتريك، موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة بحد أقصى 30 مليون سهم المعادل لنسبة 1.373% من أسهم الشركة كحد أقصى وذلك من خلال السوق المفتوح وبسعر الورق المالية خلال جلسات التداول، وذلك على أن تتم عملية تنفيذ الشراء اعتبارًا من جلسة يوم 6 يوليو حتى يوم 5 أكتوبر المقبل، وذلك نظرًا لانخفاض سعر السهم مما يمثل فرصة استثمارية للشركة ولتدعيم سعر السهم بالسوق.