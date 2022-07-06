شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المستخلصين: مصلحة الجمارك تعيد النظر في تظلمات مستخلصي الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجابت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة الشحات الغتوري رئيس المصلحة، لطلبات شعبة مستخلصى الجمارك بالاسكندرية، والخاصة باعادة النظر فى قرارات إلغاء التراخيص بما لا يخالف صحيح القانون.

وقال مدحت حبشي، رئيس شعبة مستخلصى الإسكندرية، وعضو اللجنة العليا للتظلمات، إن رئيس مصلحة الجمارك وعد في اتصال هاتفي باستخدام أقصى درجات الرأفة على مستخلصى الجمارك الذين احيلوا إلى لجان التظلمات.

وأضاف أن الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، يؤكد ويؤمن بأهمية دور المستخلص الجمركى كشريك فى العمل الجمركى، بما لا يعود على أي أثر سلبي لكافة أطراف المنظومة.

ووجه حبشي، خالص التقدير لوزير المالية الدكتور محمد معيط، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، على سرعة الاستجابة لطلبات مستخلصي الجمارك بالاسكندرية.

وأكد في نفس الوقت، على دور العاملين بالادارة المركزية والقانونية بمصلحة الجمارك، مثنيا على تفانيهم وصدقهم فى عرض مطالب المجتمع التجارى من المستخلصين بما يفيد المهنة والقائمين عليها.