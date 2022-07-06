شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 6-7-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 6-7-2022.





إيقاف تداول 3 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، جي بي أوتو.





البورصة تربح 734 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 734 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 593.804 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 345.3 مليون ورقة مالية بقيمة 486 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.9 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.57% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.87%، والعرب على 4.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.47%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 3.9 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 168.3 ألف جنيه، 1.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 8670 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1575 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 10651 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3508 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1669 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2454 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3481 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1201 نقطة.

وصعدت أسهم 67 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 32 شركة، ولم تتغير مستويات 77 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر-1 بسعر إغلاق 0.655 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.59%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 2.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

- نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بسعر إغلاق 0.305 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.93%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 5.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.44%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 4.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.73%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 بسعر إغلاق 0.011 جنيه بنسبة تراجع بلغت 21.43%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 9.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.11%.

- شركة مستشفى كليوباترا بسعر إغلاق 4.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.55%.

- بنك التعمير والإسكان بسعر إغلاق 32.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.45%.

- بنك كريدي أجريكول مصر بسعر إغلاق 4.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.09%.