شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحصل المواطن على تأمين السفر للخارج؟ محمد زهران: بقسط 300 جنيه امتلك وثيقة تأمين سفر بتغطية 30 ألف يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر الوثيقة المساعدة الفورية للمسافرين حال تعرضهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ خلال 90 يوماً متتالية من سفرهم، وتعتبر وثيقة تأمين السفر – التي تصدرها المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج - إحدى المتطلبات الرئيسية للحصول على تأشيرات السفر.

ويمكن للفرد المسافر الحصول على الوثيقة بقسط تأميني 300 جنيه، وتسري التغطية حتى تاريخ انتهاء جواز السفر.

وتقوم شركة أمان للتحصيل الإلكتروني بتحصيل قسط التأمين في منافذ الجوازات المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

يمكن لحاملي جوازات السفر السارية الحصول على هذه الوثيقة عبر اتباع الخطوات الآتية:-

1. يتوجه المواطن إلى أقرب مقر للجوازات.

2. ثم يتجه إلى شباك أمان ومعه جواز السفر.

3. يقوم بسداد رسوم قسط التأمين والحصول على الملصق الإلكتروني.

4. يقوم بطباعة الوثيقة من خلال بوابة العملاء بموقع المجمعة الموضح أدناه:-

https://epti-egy.org/Traveltargetweb/Pages/Policy_Qry2/Default.aspx

لمزيد من التفاصيل والاستفسارات برجاء زيارة موقع المجمعة المصرية لتأمين السفر بالخارج :- https://epti-egypt.org

ومن جهته أكد محمد زهران المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين على المصريين بالخارج، على أهمية وثيقة تأمين السفر التي تصدرها المجمعة والتي تعد إحدى متطلبات الحصول على تأشيرات السفر، بهدف توفير الحماية التأمينية لـ23 مليون مصري مسافر للخارج، وتوفير المساعدة الفورية لهم حال تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ بما في ذلك علاج فيرس كرونا خلال 90 يوماً متتالية من سفرهم.

وأضاف زهرن أن التغطية تشمل تكاليف النقل أو إعادة المؤمن عليه إلى محل الإقامة في حال المرض أو وقوع حادث، بالإضافة إلى تغطية تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة في حال وفاة الشخص المؤمن عليه خارج البلاد، هذا وتظل الوثيقة صالحة طوال مدة سريان جواز السفر وتجدد عند تجديده.