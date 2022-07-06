شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم فى مصر.. تخفيضات على السلع بمعارض أهلا بالعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة على المستوي المحلي والعالمي، لعل أبرزها اعلان غرفة القاهرة التجارية تقديم تخفيضات 20 إلى 30 % على أسعار السلع في أحد المعارض التي نظمتها في القاهرة.

البنك المركزى يصدر عدة قرارات لدعم عملية التحول الرقمى

أصدر البنك المركزي عددا من القرارات خلال الفترة من أول يوليو وحتى 31 ديسمبر 2022 لدعم عملية التحول الرقمي.وأوضح المركزي، في بيان اليوم الأربعاء، أن القرارات تضمنت إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا، على أن تكون تلك البطاقات لاتلامسية.

وأضاف البيان، أنه تم إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت "E- COMMERCE" للشركات التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة المالية الرقيمة لأول مرة، كما تم إعفاء الأفراد من مصروفات وعمولات التحويلات البنكية التى تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية فقط "الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية".

وذكر البنك المركزي، أنه تم الاستمرار في إلغاء كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص من خلال نقاط البيع الإلكترونية على العمليات التي تتم باستخدام أدوات الدفع اللاتلامسية الصادرة من البنوك العاملة بالجمهورية وبدون إدخال الرقم السري.



تخفيضات 20 إلى 30% بمعرض أهلًا بالعيد فى ميدان باب الشعرية تخفيضات 20 إلى 30% بمعرض أهلًا بالعيد فى ميدان باب الشعرية وجّه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة لجنة المعارض بالغرفة بتكثيف متابعة شادر "أهلًا بالعيد" المُقام بميدان باب الشعرية بالتعاون بين محافظة القاهرة وغرفة القاهرة التجارية لدعم الموطنين بسلع ذات أسعار مخفضة لتخفف العبء عن كاهلهم في ظل دخول عيد الأضحى المبارك، وسط تخفيضات 20 إلي 30%. وأشاد "العربي" بأهمية الدور المجتمعي للغرف التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عام وخلال المواسم بصفة خاصة مثل عيد الأضحى، مُشيدًا أيضًا بالتعاون الحالي بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لدعم المواطن القاهري، لافتًا إلى أن جهود الغرف التجارية تأتي لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، والسعي لزيادة المعروض؛ مما يؤدي إلى ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة تقوم بمتابعة يومية لحالة السوق بشكل عام ورصد آخر المستجدات به ورفع تقرير مفصل إلى غرفة العمليات الرئيسية بالاتحاد من خلال غرف العمليات الفرعية بكافة الغرف التجارية التي تم تشكيلها لمتابعة السوق ورصد الحركة التجارية وآخر المستجدات التي تطرأ عليه. ويأتي ذلك في الوقت الذي أكّد فيه اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة ورئيس لجنة المعارض أن الشادر بميدان باب الشعرية يتضمن توفير كافة السلع الأساسية ومستلزمات عيد الأضحى من اللحوم والملابس، وغيرها من السلع التي تلبي احتياجات المواطنين.

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري الألماني برئاسة الدكتور نادر رياض، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بافاريا وعضوية كل من المهندس هاني عازر عضو المجلس الاستشاري العلمي للسيد رئيس الجمهورية، والمهندس أحمد صادق السويدي شركة السويدي اليكتريك، والمهندس سميح ساويرس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب شركة اجا لصناعة السيارات، وحامد الشيتي شركة ترافكو للسياحة، والمهندس سعيد نايل شركة لينين جروب، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، والدكتور سمير النجار شركة دالتكس للتطوير الزراعي، والدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وشريف المغربي شركة مافا للحاصلات الزراعية، وعمر مهنا شركة الإسكندرية للإطارات، و كريم سامي سعد شركة المصرية الألمانية للسيارات، وحلمي عيسى شركة نهضة مصر، والمهندس علاء دياب الشركة الزراعية الحديثة (بيكو)، والمهندس طلبة رجب طلبة، شركة تي ان سي للملابس الجاهزة، و كريم نجار شركة كيان للتجارة، وهاني أمين شركة النساجون الشرقيون، و حسام الدين حسن جبر شركة لوتس هاي فاشون للملابس الجاهزة. صعود جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 734 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 593.804 مليار جنيه. ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 8670 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1575 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 10651 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3508 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1669 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2454 نقطة.

إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الألماني