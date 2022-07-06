شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية وحيدة ببورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. وهبوط دبى بنسبة 1.92% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.63% رابحًا 71.97 نقطة ليغلق عند مستوى 11416.54 نقطة، وتصدرت البورصات المتراجعة المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 1.92% خاسرًا 60.03 نقطة ليغلق عند مستوى 3061.80 نقطة، المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.65% خاسرًا 202.19 نقطة ليغلق عند مستوى 12060.82 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.63% رابحًا 71.97 نقطة ليغلق عند مستوى 11416.54 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.49% رابحًا 102.81 نقطة ليغلق عند مستوى 21238.30 نقطة، وبلغ حجم التداول 144.2 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 3.01%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 2.51%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.88%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.85%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.69%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية، والتأمين بنسبة 1.36%، 1.27%، على التوالي، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.81%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.76%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.26%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.8%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43%.

وقفز 103 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تنمية" بنسبة 6.85%، ثم سهم "الخدمات الأرضية" بنسبة 5.43%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 5.32%، وتراجع 96 سهمًا على رأسها سهم "الخزف السعودي" بنسبة 4.42%، ثم سهم "المراكز" بنسبة 3.93%، ثم سهم "أسمنت الشرقية" بنسبة 3.76%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 374 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.18% خاسرًا 87.88 نقطة ليغلق عند مستوى 7383.60 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.27% خاسرًا 105.80 نقطة ليغلق عند مستوى 8223.72 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.83% خاسرًا 47.41 نقطة ليغلق عند مستوى 5640.79 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.88% خاسرًا 51.71 نقطة ليغلق عند مستوى 5854.68 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 193.8 مليون سهم بقيمة 62.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.2 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.39%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.3%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.86%، ثم قطاعي العقار والمواد الأساسية بنسبة 0.46%، 0.41%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.63%.

بورصة دبي

كما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.92% خاسرًا 60.03 نقطة ليغلق عند مستوى 3061.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 95 مليون سهم محققة ما قيمته 251.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 6417 صفقة لعدد 30 سهمًا.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 7.66%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 3.55%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.58%، ثم قطاعي النقل، والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.94%، 1.59%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المرافق العامة بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاعي الاتصالات، والتأمين بنسبة 2.09%، 1.35%، على التوالي.

وقفزت 5 أسهم على رأسها سهم الشركة الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 14.81%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 14.28%، وتراجع 23 سهمًا شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 8.43%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 5.06%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.6 مليون ورقة بقيمة 81.6 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.167% خاسرًا 15.39 نقطة ليغلق عند مستوى 9194.4 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.871 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 163.4 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 8877 صفقة.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعات بنسبة 2.58%، أعقبه المواد الأساسية بنسبة 2.04%، يليه قطاع المرافق بنسبة 0.82%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.45%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%.

وارتفع 17 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة غذاء القابضة" بنسبة 8.05%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 8%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 7.61%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 9.19%، ثم سهم "شركة أبو ظبي للموانئ" بنسبة 5.96%، ثم سهم "شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل" بنسبة 5.23%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 326.4 مليون درهم.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.43% خاسرًا 8.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1868.57 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.9 مليون سهم بقيمة 875.3 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 36.75% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.70%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 26.52% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.19%.

كما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 23.12% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.02%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 22.67% بضغوط هبوط أسهم بنك السلام، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.16%، 0.54%، 0.17%، على التوالي، فيما صعد سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.16%.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.65% خاسرًا 202.19 نقطة ليغلق عند مستوى 12060.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 119.1 مليون سهم بقيمة 423 مليون ريال عبر تنفيذ 15.5 ألف صفقة، وتراجع 42 سهمًا، وارتفعت 4 أسهم، واستقر سهمين.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.79%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 2.67%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.05%، ثم قطاعي النقل والعقارات بنسبة 0.94%، 0.9%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.83%، فيما ارتفع قطاع التأمين وحيدًا بنسبة 0.15%.