شكرا لقرائتكم خبر عن «بورصة نيويورك» تفتح على استقرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبط المؤشر داو جونز الصناعي 10.52 نقطة أو 0.03 بالمئة عند الفتح إلى 30957.30 نقطة، بينما فتح ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 0.59 نقطة أو 0.02 بالمئة إلى 3831.98 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك 15.66 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 11337.90 نقطة.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين محضر الاجتماع الماضي لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بحثا عن إشارات بشأن سلامة الاقتصاد ووتيرة زيادات أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع.