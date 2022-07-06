شكرا لقرائتكم خبر عن غرف السياحة: بطاقات ذكية لمتابعة الحجاج المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتمل اليوم الأربعاء وصول حجاج شركات السياحة إلى مكة المكرمة حيث يستمر على مدار اليوم وصول أفواج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وقد كثفت بعثة السياحة المشكلة من مسؤولي وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة استعداداتها لتصعيد الحجاج إلى صعيد عرفات وضمان سهولة نفرتهم الي مشعر منى و تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة، وقد تم الاتفاق ان تعمل اللجان المشتركة من الوزارة والغرفة علي مدار الساعة خلال الايام المقبلة لمتابعة اعمال تصعيد الحجاج والتدخل الفوري عند حدوث أية عائق أو مشكلة تواجههم لحلها، ومن المقرر نشر عدد من اعضاء بعثة السياحة في أماكن تجمعات الحجاج لمتابعة عمليات التصعيد.

وتم تشكيل غرفتي عمليات رئيسيتين الأولى بمكة والثانية بالقاهرة للتنسيق على مدار الساعة طوال الأيام المقبلة وحتي عودة الحجاج اولا لمتابعة تحركات الحجاج وثانيا لتلقي أية استفسارات من أهالي الحجاج والرد عليها فورا، بجانب نشر العديد من غرف العمليات الفرعية بالمشاعر المقدسة طوال ايام الحج، تجري أعمال كل تلك اللجان تحت إشراف سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي بمشاركة كل من ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة و سيد خاطر مدير عام السياحة الدينية بالوزارة وهشام أمين عضو اللجنة العليا وعضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة الشركات واسامة عمارة امين عام الغرفة.

ومن المقرر تسليم شركات السياحة اليوم البطاقات الذكية لتوزيعها علي حجاج السياحة، وتضمن تلك البطاقات اولاً تواجد الحجاج بمخيماتهم المخصصة في مني وعرفات وتقديم كافة الخدمات المتفق عليها وتوفير وسائل التنقلات الحديثة لنقل الحجاج بين منى وعرفات ومكة، وتقوم الغرفة باتصالات مكثفة من صباح اليوم بالتنسيق مع مؤسسة الطوافة للتأكد من الانتهاء من تجهيز وتسليم البطاقات الذكية للشركات، يأتي ذلك تنفيذا للاتفاق الموقع بين غرفة شركات السياحة ممثلة في كل من أحمد إبراهيم وهشام امين عضوي مجلس الإدارة وماهر بن صالح جمال رئيس شركة مطوفي حجاج الدول العربية وقيادات الشركة، كما تضمن تلك الكروت المتابعة الدقيقة لحجاج السياحة طوال تواجدهم بالأراضي المقدسة مع سهولة الوصول إليهم في أسرع وقت.

وتم الاتفاق داخل بعثة السياحة علي نشر لجان البعثة في المناطق والمخيمات التي يتواجد بها حجاج السياحة حيث تم تخصيص5 مكاتب طوافة لخدمة حجاج الشركات 3 منها لحجاج الاقتصادي و2 لحجاج الخمس نجوم وتكليف اللجان بالتدخل السريع لحل أية مشاكل تواجه الحجاج.

وأعربت غرفة الشركات عن ثقتها في قيام شركات السياحة بتقديم موسم ناجح بخدمات متميزة بفضل التفاوض الجماعي من خلال الغرفة والتعاون الكبير الذي أبدته مؤسسة الطوافة مع الغرفة والشركات، مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الغرفة والوزارة لإنجاح الموسم.