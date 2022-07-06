شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق مستعمل يحتفل بـ1,000,000 مسجل في التطبيق بائع ومشتري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - "مع أكثر من 3,5 مليون تنزيل على جميع أجهزة iOS و اندرويد وهواوي"

إحتفلت شركة تطبيق "مستعمل" Mstaml Inc الرائدة في تسهيل عملية البيع والشراء C2C في المنطقة بوصولها الى أكثر من 1 مليون عضو مسجل في التطبيق بائع ومشتري وثقوا في التطبيق وتعاملوا معه ومئات الآلاف من السلع والخدمات المعروضة من أصحابها داخل المملكة العربية السعودية, حضر الحفل العديد من مستخدمين التطبيق الذين كانت لديهم تجارب مميزة في البيع والشراء من خلال مستعمل.

ويعد تطبيق مستعمل الذي تم تصميمه لمساعدتك على بيع وشراء السيارات والعثور على سكن أو وظيفة ومساعدتك للحصول على مشتري للسلعة التي تود بيعها سواء كانت "سيارة, جوال, أثاث, عقار, جهاز, مأكولات...الخ" أو حتى خدمة تحترف فيها وتود الربح والإستفادة منها فيمكنك عرضها بسهولة وبشكل آمن في التطبيق, كما يساعدك التطبيق في شراء السلع التي تبحث عنها بأفضل الخيارات المعروضة من اصحابها وأفضل سعر مقدم من البائع وإذا اردت عرض سلعتك فكل ماعليك هو إضافة اعلانك بشكل مباشر.

حيث يستخدم التطبيق أنظمة آمان عالية تم تطويرها والعمل عليها خلال الـ20 سنة الماضية وكذلك بالربط مع نظام "ابشر" للتحقق من هوية الأشخاص البائعين في التطبيق, كما يمكن استخدام خدمة الشحن وتتبع سلعتك التي قمت ببيعها مباشرة من التطبيق لتصل الى المشتري.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطبيق مستعمل الأستاذ: عبدالرحمن محمد بن شحبل , بهذه الإحتفالية والمناسبة : الحمدلله بفضل من الله ثم بفضل جهود فريقنا خدمنا اليوم أكثر من 1 مليون مسجل في التطبيق في المملكة العربية السعودية , السوق الأكبر والأهم في المنطقة أوجدت من خلاله حكومتنا الرشيدة العديد من الأنظمة التي تمهد لوجود أرض خصبة آمنة للعمل إلكترونيًّا, ونسعى اليوم لخدمة مستخدمين التطبيق بشكل أفضل بإذن الله من خلال خدماتنا, مستعمل اليوم يعرض فيه مئات الآلاف من السلع والخدمات المعروضة أو المطلوبة من أصحابها والتي يبيعون فيها ونخدمهم بالكثير من الخدمات منها خدمة التحقق من حساب المشتري قبل الشراء عن طريق نظام "ابشر" وخدمة الشحن المباشر واصدار البوليصة من التطبيق وتتبع طلبك ليصل للمشتري بعد البيع وخدمة انشاء متجرك الخاص والبيع منه , كل هذه الخدمات والخدمات التي نعمل عليها وسنطلقها في الأيام القادمة سهلت عملية البيع والشراء وجعلت تطبيق "مستعمل" الخيار المفضل لدى البائعين والمشترين مع أكثر من 3.5 مليون تحميل على جميع أجهزة الجوال.

بدأت رحلة "مستعمل" كأول تطبيق للبيع والشراء في المملكة العربية السعودية وذلك عام 2001م حيث أنطلق أول سوق عربي على الإنترنت، موقع “مستعمل”، www.mstaml.com حين كانت الحاجة في ذلك الوقت الى نظام على الانترنت يساعد الأشخاص على التواصل والبيع والشراء في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط حيث كان يقدم لك خدمة الإعلان المجاني المباشر في الإنترنت، لأي بضاعة أو خدمة جديدة أو مستعملة، تود عرضها أو طلبها لتمتد اليوم لخدمة أكثر من 20 دولة عربية يساعدهم "مستعمل" على البيع والشراء بشكل سهل وسريع.