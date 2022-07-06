شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 104.05دولار و100.26دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء حيث سجلت104.05 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى ،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 100.26دولار للبرميل.

وأوقفت روسيا مجددا شحن النفط الكازاخستانى إلى الأسواق العالمية عبر خط قزوين لنقل النفط.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء، أن عمل خط نقل النفط المذكور أوقف بقرار من محكمة مدينة "نوفوروسيسك" بجنوب روسيا لمدة 30 يوما، مشيرة إلى أن سبب اتخاذ هذا القرار القضائي، هو الانتهاكات البيئية التي تم تحديدها والتي يجب التخلص منها لكى يستأنف الخط عمله.

وتعتزم الشركة المشرفة على تشغيل الخط استئناف قرار المحكمة والاعتراض عليه لدى الجهات القضائية الروسية المختصة.

يُذكر أن روسيا كانت قد أوقفت شحن النفط الكازاخستاني عبر الخط المذكور في 19 يونيو الماضي بسبب اكتشاف 50 لغما من زمن الحرب العالمية الثانية في بحر قزوين.

ويعد خط النفط الكازاخستانى من أكبر طرق نقل النفط من بحر قزوين إلى الأسواق العالمية بطول 1.5 ألف كيلومتر.