شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 3% مع استمرار مخاوف الامدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة اليوم الأربعاء قبل أن تتخلى عن بعض مكاسبها مع إقبال المستثمرين على السوق، بعد تراجع شديد في الجلسة السابقة إذ عادت مخاوف مرتبطة بالإمدادات مع استمرار القلق من ركود عالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 3.08 دولار أو 2.9 بالمئة ليصل سعر البرميل إلى 105.85 دولار في المعاملات المبكرة، بعدما هوت 9.5 بالمئة أمس الثلاثاء وهو أكبر انخفاض يومي منذ مارس آذار. وسجلت الأسعار في أحدث تداول لها ارتفاعا بلغ 1.63 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 104.40 دولار للبرميل في الساعة 0650 بتوقيت جرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 102.14 دولار للبرميل مسجلا زيادة بلغت 2.64 بالمئة أو 2.7 بالمئة، بعدما أغلق دون 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ نهاية أبريل نيسان. وتراجع العقد لفترة موجزة مع ارتفاع الدولار لكنه استأنف الصعود وسجل في أحدث تداول زيادة 1.20 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 100.70 دولار للبرميل.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في 20 عاما مقابل اليورو وإلى أعلى مستوى في عدة أعوام مقابل عملات رئيسية أخرى.

ويجعل ارتفاع الدولار النفط أعلى سعرا لحائزي العملات الأخرى، الأمر الذي قد يحد من الطلب.